Финские таможенники предлагают услугу хранения евро

Туристы, пересекающие российско-финскую границу, по словам таможенников, обязаны оставить денежные средства у них. Это касается непосредственно европейской валюты – евро. Также ограничения относятся к въезду из Финляндии в Российскую Федерацию.

Сами таможенники объясняют свои действия наложенными санкциями. А именно в настоящее время действует запрет на вывоз в РФ евро. Изъятые денежные средства остаются у таможенников. Сотрудники таможенной службы поясняют, что забрать их можно при следующем въезде в Европу. Срок хранения денег у сотрудников не ограничен.

Rusfact.com