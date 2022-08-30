Финские таможенники предлагают услугу хранения евро

Russf Авг 30, 2022 Интересное

Туристы, пересекающие российско-финскую границу, по словам таможенников, обязаны оставить денежные средства у них. Это касается непосредственно европейской валюты – евро. Также ограничения относятся к въезду из Финляндии в Российскую Федерацию.

Сами таможенники объясняют свои действия наложенными санкциями. А именно в настоящее время действует запрет на вывоз в РФ евро. Изъятые денежные средства остаются у таможенников. Сотрудники таможенной службы поясняют, что забрать их можно при следующем въезде в Европу. Срок хранения денег у сотрудников не ограничен.

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