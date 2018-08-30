Гоген Солнцев повеселился с девушками в клубе в момент операции 63-летней жены



63-летняя Екатерина Терешкович решила воспользоваться услугами пластического хирурга, чтобы стать моложе ради 37-летнего Солнцева. пока Терешкович лежала в больнице, Гоген Солнцев весело проводил в время в клубе в окружении девушек модельной внешности.

Тема неравных браков получила продолжение в семье скандально известного шоумена Гогена Солнцева. Весной этого года Солнцев женился на 63-летней Екатерине Терешкович, и как уверял он сам, это случилось из-за большой любви к избраннице.

Недавно Екатерина решила сделать подарок молодому супругу и немного преобразиться. Терешкович обратилась к пластическому хирургу с просьбой избавить ее от ненавистных морщин на лице. Операция, включающая в себя круговую подтяжку лица и блефаропластику, прошла успешно. Спустя некоторое время чета Солнцевых пришла на передачу Андрея Малахова «Прямой эфир», чтобы поделиться впечатлениями о переменах, которые случились в их семейной жизни.

На программе пару ждал неприятный сюрприз. Всплыли некоторое подробности о недавнем прошлом как Гогена, так и его жены. Например, пока Терешкович восстанавливалась в больнице, Солнцев развлекался с девушками в ночном клубе. Тому есть доказательство со стороны блогера Михаила Юханаева, который снимал происходящее на камеру.

«У меня была встреча с девочками, которые должны были танцевать в шоу-балете. Это была рабочая встреча. Я оценивал их пластику. Там все достаточно прилично», — оправдался Гоген.

Екатерина возмутилась поведением супруга, однако Солнцев успокоил ее. К слову, Терешкович тоже не может похвастаться кристально чистой репутацией. Ее дочь Полина Давыдова, которая также появилась в студии передачи, заявила, что мать всегда отдавала предпочтение праздному образу жизни, нежели семье.

В свое время Екатерина пыталась обратить на себя внимание актера Евгения Горбачука. «Мне кажется, ей все равно, лишь бы парень моложе был», — заметил актер. Солнцев встал на сторону жены, заявив что Евгений сам был не прочь вступить в отношения с Екатериной, а злословит в ее сторону лишь потому, что она ему ответила отказом.

Врачи пока не разрешили Екатерине снять бинты, поэтому оценить результат операции пока сложно. Некоторые из присутствующих в студии раскритиковали Гогена за то, что он подверг опасности жену и разрешил ей в таком возрасте лечь под нож хирурга.

Дочь Терешкович Полина, которая в данное время испытывает трудности в материальном плане, считает, что Солнцев хочет убить ее мать. При этом женщина удивлена, что родительница не торопится помогать ей, зато тратит большие деньги на себя.

Против брака Гогена и Терешкович выступает и мать Солнцева – Людмила Кравцова. У нее случился инсульт, когда она узнала о свадьбе сына с женщиной, которая старше его на 26 лет. Неизвестно, чем закончится история Гогена и Екатерины, но многие уверены, что Солнцев неуважительно относится как к супруге, так и к матери.

Несмотря на это, эксцентричная пара намерена искать суррогатную мать, которая бы выносила им ребенка, а Терешкович хочет продолжить работать над совершенствованием внешности и мечтает увеличить грудь.

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