Наргиз назвала виновную в своем уходе из лейбла Фадеева

Популярная певица Наргиз Закирова обвинила экс-участницу российской группы Serebro Ольгу Серябкину в своем уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA. Об этом 29 августа сообщает «Федеральное агентство новостей», ссылаясь на интервью Наргиз для YouTube-канала «А поговорить?».

По словам певицы, настоящей главой лейбла является именно Серябкина. «Ее все слушаются, она может там сворачивать горы. То есть будет так, как сказала она, и никак по-другому», — заявила исполнительница, добавив, что Фадеев — ведомый человек.

По мнению артистки, Серябкина не хочет видеть конкурентов, а значит, вероятность того, что там задержится тот, «кто из себя будет представлять сильную творческую единицу», практически невозможна.

22 августа Закирова заявила, что Фадеев официально запретил ей исполнять его песни.

8 августа Наргиз Закирова написала в своем Instagram, что продюсерский центр MALFA направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом. По словам артистки, из-за этого ее августовский тур сорвался. Она добавила, что со стороны лейбла началась травля и «перекрывание кислорода».

В свою очередь, представители MALFA утверждают, что такая ситуация произошла потому, что певица не выходила на связь с лейблом.

Сам Фадеев после расторжения контракта с певицей написал в своем Instagram пост с намеком, что самый быстрый способ привести себя в порядок — это, в частности, «снять с шеи обнаглевших людей».



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