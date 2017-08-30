Стильные мужские шапки из кролика – доступное тепло и комфорт

Практически во всех регионах нашей страны крепкие и лютые морозы – не редкость. Именно поэтому исторически сложилось так, что наши предки спасались от переохлаждения с помощью теплых и натуральных головных уборов из меха. В ход шли шкурки практически всех лесных зверей, а в исключительных случаях – кроличий мех. Ведь он отличается особой мягкостью, шелковистостью, ценится за особенный блеск и красоту. Именно поэтому такие головные уборы популярны и сегодня, если Вы хотите провести грядущую зиму в тепле и комфорте – не забудьте присмотреть для себя мужские шапки из меха кролика на сайте интернет-магазина «Ярмарка Шапок». Благодаря широкому выбору, отменному качеству и очень приятным ценам сделать себе и близким подарок будет так приятно!

В чем же преимущества этого мягкого материала, знакомого нам еще с детства? Ведь раньше из кролика в основном шили изделия для самых дорогих людей: детей и старшего поколения. Сегодня такую шапку может себе позволить практически каждый, ведь благодаря своей распространенности и простоте разведения животных шкурки кролика достаточно доступны по цене и внесут не слишком большой урон в семейный бюджет. Специалисты отмечают такие позитивные особенности уникального материала:

Кролик отлично согревает даже в сильные морозы, его мягкий ворс достаточно густой, поэтому создает необходимую воздушную прослойку. Дизайнеры создали большое количество оригинальных и удачных моделей, особенно хорошо смотрится ушанки из кролика в любой цветовой вариации. Она очень удобна и подходит для любой погоды благодаря наличию ушей, которые всегда можно завязать под подбородком. Шапки из кролика очень легкие, поэтому проходив целый день в таком головном уборе – вечером Вы не почувствуете досадные «отголоски» в области шеи. Современные технологии позволяют получить достаточно долговечные изделия, которые смогут радовать своего обладателя не один сезон. Благодаря своей практичности, шапки из кролика не требуют специального ухода или обработки, достаточно время от времени лишь приглаживать шелковистый мех гребнем с широкими расстояниями между зубцами. Мужские кроличьи шапки идеально подходят для ежедневной носки, они не вызывают аллергию и очень приятны на ощупь.

Немаловажное преимущество также доступная цена головных уборов из этого шелковистого материала, согревают такие изделия не хуже своих именитых аналогов, а стоят значительно меньше. Тем более что интернет магазин «Ярмарка Шапок» славится своими честными и приятными ценами от производителя без хитрых накруток посредников.

Мужские шапки из кролика красивы сами по себе, однако еще лучше смотрятся модели из комбинированных материалов, дополненные вставками из кожи, замши, синтетики и даже джинсовой ткани. Благодаря этому можно легко создать молодежный и стильный внешний вид. Головные уборы из мягкого меха отлично сочетаются с верхней одеждой разных стилей, их могут смело носить мужчины разных возрастов и социальных положений. Это по-настоящему универсальный вариант для могучей русской зимы!

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