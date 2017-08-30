Стильные мужские шапки из кролика – доступное тепло и комфорт

Практически во всех регионах нашей страны крепкие и лютые морозы – не редкость. Именно поэтому исторически сложилось так, что наши предки спасались от переохлаждения с помощью теплых и натуральных головных уборов из меха. В ход шли шкурки практически всех лесных зверей, а в исключительных случаях – кроличий мех. Ведь он отличается особой мягкостью, шелковистостью, ценится за особенный блеск и красоту. Именно поэтому такие головные уборы популярны и сегодня, если Вы хотите провести грядущую зиму в тепле и комфорте – не забудьте присмотреть для себя мужские шапки из меха кролика на сайте интернет-магазина «Ярмарка Шапок». Благодаря широкому выбору, отменному качеству и очень приятным ценам сделать себе и близким подарок будет так приятно!
В чем же преимущества этого мягкого материала, знакомого нам еще с детства? Ведь раньше из кролика в основном шили изделия для самых дорогих людей: детей и старшего поколения. Сегодня такую шапку может себе позволить практически каждый, ведь благодаря своей распространенности и простоте разведения животных шкурки кролика достаточно доступны по цене и внесут не слишком большой урон в семейный бюджет. Специалисты отмечают такие позитивные особенности уникального материала:
- Кролик отлично согревает даже в сильные морозы, его мягкий ворс достаточно густой, поэтому создает необходимую воздушную прослойку.
- Дизайнеры создали большое количество оригинальных и удачных моделей, особенно хорошо смотрится ушанки из кролика в любой цветовой вариации. Она очень удобна и подходит для любой погоды благодаря наличию ушей, которые всегда можно завязать под подбородком.
- Шапки из кролика очень легкие, поэтому проходив целый день в таком головном уборе – вечером Вы не почувствуете досадные «отголоски» в области шеи.
- Современные технологии позволяют получить достаточно долговечные изделия, которые смогут радовать своего обладателя не один сезон.
- Благодаря своей практичности, шапки из кролика не требуют специального ухода или обработки, достаточно время от времени лишь приглаживать шелковистый мех гребнем с широкими расстояниями между зубцами.
- Мужские кроличьи шапки идеально подходят для ежедневной носки, они не вызывают аллергию и очень приятны на ощупь.
Немаловажное преимущество также доступная цена головных уборов из этого шелковистого материала, согревают такие изделия не хуже своих именитых аналогов, а стоят значительно меньше. Тем более что интернет магазин «Ярмарка Шапок» славится своими честными и приятными ценами от производителя без хитрых накруток посредников.
Мужские шапки из кролика красивы сами по себе, однако еще лучше смотрятся модели из комбинированных материалов, дополненные вставками из кожи, замши, синтетики и даже джинсовой ткани. Благодаря этому можно легко создать молодежный и стильный внешний вид. Головные уборы из мягкого меха отлично сочетаются с верхней одеждой разных стилей, их могут смело носить мужчины разных возрастов и социальных положений. Это по-настоящему универсальный вариант для могучей русской зимы!
Еще из этой рубрики: