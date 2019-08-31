Лолита сильно похудела из-за разрыва с мужем



Эстрадная певица Лолита Милявская, которая в начале июля объявила о расставании с супругом, теннисистом Дмитрием Ивановым, резко сбросила вес на фоне стресса из-за разрыва. Об этом рассказал модельер артистки Дмитрий Гуляев.

По его словам, исполнительница, болезненно переживающая конец романа, потеряла несколько килограммов, а в талии похудела на 14 сантиметров. Сама Лолита констатировала, что ее нервная система таким образом отреагировала на потрясение.

«Я не сильная женщина, как и всем, мне бывает мучительно больно, и я не знаю, как жить дальше», — призналась певица.

Она с иронией отметила, что теперь с ней стало проще работать визажистам. Сама артистка пытается сохранить новый вес и не вернуть сброшенные килограммы. По словам Лолиты, добраться до тренажерного зала она пока не смогла.

Что касается ее бывшего мужа, то у него, как рассказала артистка, уже появился новый роман. При этом Милявская призналась, что так и не может прекратить писать ему сообщения по ночам.

Как ранее объяснила исполнительница, в последнее время их чувства с супругом охладели, что и стало причиной расставания. По словам артистки, пара приняла решение разойтись, чтобы «не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения». Замуж за Иванова она вышла в марте 2010 года, теннисист стал ее пятым супругом.

Ранее Лолита во время репетиции песни Анжелики Варум «Городок» в рамках «Новой волны» в Сочи дважды горько разрыдалась. У артистки не с первой попытки получилось взять себя в руки. Как призналась звезда, причиной всему стал развод.



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