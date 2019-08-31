Соседи начали жаловаться на замок Пугачевой и Галкина

31.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Соседи начали жаловаться на замок Пугачевой и Галкина
Соседи Пугачевой и Галкина попросили правоохранительные органы проверить шестиэтажный замок звездной пары в селе Грязь. Сообщается, что их не устраивает высота здания.

Особняк четы Аллы Пугачевой и Максима Галкина может подвергнуться реконструкции из-за его высоты. Как передает Пятый канал, соседи направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить строение на соблюдение санитарных норм и правил, которые утверждают высоту зданий в этой местности не более 20 метров и трех этажей. Односельчане жалуются на то, что дом Пугачевой и Галкина трясется, когда в нем что-то происходит.

Известно, что в шестиэтажном особняке пары, которым они владеют уже восемь лет, есть 20 комнат, зимний сад, оранжерея, бассейн и паркинг. Также на участке площадью в один гектар располагаются два небольших дома для прислуги.

Архитекторы уверены, чтобы особняк звездной четы соответствовал установленным правила, нужно лишь уменьшить этажность здания, а не сносить его полностью. Если Пугачева и Галкин не пойдут на такие меры, то им могут запретить эксплуатировать здание.

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