Жена Мамонова поведала о состоянии артиста



Российский актер и музыкант Петр Мамонов останется под присмотром врачей кардиологического отделения Первой Градской больницы имени Пирогова в Москве до следующего хирургического вмешательства на сердце. Об этом рассказала его жена Ольга Мамонова.

Жена Мамонова рассказала о состоянии артиста. По ее словам, Мамонову устанавливают в сосуды специальный каркас, который обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом. Как пишет ТАСС, супруга актера уточнила, что второе стентирование будет через 26 дней. До этого времени Мамонов останется в лечебном учреждении.

Сейчас он лежит в обычной палате, врачи оценивают состояние как стабильное.

Ранее сообщалось, что Петру Мамонову требуется вторая операция. 26 августа он перенес первую операцию.

Мамонов был госпитализирован с инфарктом. 24 августа на его официальной странице в Facebook появилась информация о том, что он попал в больницу в тяжелом состоянии. В минувшее воскресенье Ольга Мамонова сообщила, что певцу стало лучше. Он «порозовел» и попросил ее привезти ему диски с проповедями.

Кроме того, женщина отметила, что больше своему супругу она не будет верить.

«Он думал, что сильный, нет, вот инфаркт», — пожаловалась она.

После выздоровления, по ее словам, Мамонов продолжит выступать, но в формате творческих встреч.

25 августа Мамонов рассказал о состоянии своего здоровья после госпитализации. Исполнитель отметил, что его состояние улучшилось.

«Будем лечиться. Ничего очень страшного нет. Инфаркт миокарда не очень обширный», — сказал основатель группы «Звуки Му».

Мамонов добавил, что в свободное время много читает, отдавая предпочтение религиозной литературе.

«Читаю я только Евангелие и Исаака Сирина, иногда валаамского старца Иоанна и игумена Никона Воробьева. Такое у меня тут чтение», — уточнил он.

Ранее в СМИ появилась информация о серьезном заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк, известной широкой публике благодаря сериалу «Моя прекрасная няня». У Заворотнюк якобы диагностировал рак головного мозга. Директор актрисы опроверг эти сведения, заверив, что они не соответствуют действительности.

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