Корчевников встревожил фанатов «странным» снимком



Известный российский ведущий Борис Корчевников встревожил подписчиков в Instagram новой фотографией. Они призвали его удалить «странный» снимок.

На фото ведущий программы «Судьба человека» идет по длинному коридору без людей и улыбается. Снимок сделан в черно-белом цвете.

Подписчикам показалась, что фотография вызывает представление о «свете в конце тоннеля». Они заволновались, что у Корчевникова снова появились проблемы со здоровьем.

«Борис, я искренне переживаю за вас и хочу, чтобы все у вас было хорошо», — написала ab482367.

«Такое чувство, что он ее специально сделал, как будто вот он уходит. Если, честно когда открыла инсту и увидела это фото, я испугалась, подумала , что , что то случилось с ним», — написала anna_kova_24.

«Надеюсь, что все хорошо у Бориса. На не очень позитивные мысли навела фотография», — поделилась мнением natliia79.

«Какое-то не хорошее фото. Очень как то символично, дорога, коридор, свет. Удалите его», — попросила oly_itulina.

Некоторым подписчикам понравилась фотография. Они подчеркнули, что у телеведущего впереди большой жизненный путь. Они подчеркнули, что у него все будет хорошо.

«Что вы все такие мнительные?! Коридор, свет. Нормальное фото, шел человек и обернулся! Здорово получилось, не постановочно», — заявила mrg_telle_quelle.

«Хорошее фото, не надо на него свешивать ваши мрачные мысли, товарищи комментаторы»,— считает medyanova.

Напомним, в 2015 году Корчевникову удалили доброкачественную опухоль мозга, которая затронула слуховой нерв. В 2019 году из-за лечения он резко набрал вес. Телеведущий подчеркнул, что некоторые люди стали размещать в Сети язвительные комментарии на этот счет.



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