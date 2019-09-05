Лазарев расплакался в студии, записывая новую песню

05.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Лазарев расплакался в студии, записывая новую песню
Известный российский исполнитель Сергей Лазарев разрыдался во время записи новой песни. Видеозапись, на которой он объяснил случившееся в студии, певец опубликовал в социальной сети Instagram.

«Столкнулся с проблемой во время записи новой песни… Пою и начинаю плакать, ком в горле», — написал он в публикации.

Артист отметил, что композиция растрогала и звукорежиссера, принимавшего участие в записи.

«Короче, что будет с вами, друзья, даже представить не могу… Вторая часть альбома будет слезливая… Обрыдаетесь», — добавил Лазарев.

Исполнитель уточнил, что новая песня войдет в альбом, премьера которого состоится в ноябре текущего года, пишет «Газета Кемерова».

Отметим, что фанатов певца, представлявшего Россию в 2019 году на конкурсе Евровидение, впечатлило признание артиста. Они выразили Лазареву слова поддержки и подчеркнули, что с нетерпением ждут как саму композицию, так и клип к ней.

Как передает «Культуромания», присоединились к комментариями и коллеги артиста по цеху, среди которых отметились композитор Игорь Крутой, певицы Полина Гагарина, Юля Савичева и другие.

Ранее певец рассказал, что его пятилетний сын мечтает стать певцом. Мальчик помимо детского сада посещает кружки по шахматам, лепке, а также ряд других секций. Звездный родитель рассказал, что его сын ранее хотел стать пожарным, а затем период увлечения этой профессией у него прошел. Около полугода назад ребенок посетил концерт своего папы и оказался до слез растроган его выступлением.

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