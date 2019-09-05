Пугачева обратилась к поклонникам с «последним словом»



Народная артистка СССР Алла Пугачева иронично назвала себя «старой и больной женщиной» в передаче «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Запись, на кадрах которой запечатлено высказывание исполнительницы, появилась на странице ее дочери Лизы в Instagram.

Закадровый голос в начале видео говорит, что известная певица решила обратиться к фанатам с «последним словом». Пугачева посмеялась над своим возрастом и высказываниями в ее адрес с мнением о том, что звезде давно уже пора завершить концертную деятельность.

«Бабушка-старушка. И такая, и сякая. И ноги подагрические. Я подтвердила. Я старая больная женщина», — пошутила Пугачева.

Напомним, звезда российской эстрады в апреле отметила 70-летие. В честь круглой даты она дала юбилейный концерт в Кремлевском дворце. Зрители после выступления Пугачевой поделились своими эмоциями. По их словам, многие не смогли сдержать слез, а знаменитые хиты артистки зал встречал стоя.

В первых рядах тогда оказались почетные гости, среди которых Максим Галкин, муж исполнительницы, и их дети Елизавета и Гарри. Присутствовали также дочь Пугачевой от первого брака Кристина Орбакайте с детьми, Филипп Киркоров и другие звезды шоу-бизнеса. Кульминацией мероприятия стал их выход на сцену.

Пугачева ранее намекнула на то, что известная певица Светлана Лобода может стать ее преемницей. Соответствующее видео со словами Примадонны исполнительница опубликовала в своем Instagram. Поклонники при этом разделились на два лагеря: многие восприняли ролик с воодушевлением, однако нашлись и те, кто отнесся довольно скептически.

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