В Москве решили отказаться от повышения пенсионного возраста

На текущий момент трудно переоценить актуальность вопроса о повышении пенсионного возраста. Ситуация усугубилась после свежего комментария президента Владимира Путина, в котором он объяснил, что избежать пенсионный реформы уже не удастся.

Пока россияне в массовом порядке выражают свое возмущение грядущими изменениями в пенсионной системе, москвичи могут расслабиться. Дело в том, что по сути столичные власти "отменили" повышение пенсионного возраста. В частности, жители Москвы как и раньше будут получать гарантированную адресную поддержку: мужчины в 60 лет, а женщины при достижении 55-летнего возраста.

Речь в данном случае идет о многочисленных льготах, которые сегодня действуют в российской столице и которыми могут воспользоваться люди пенсионного возраста. Несмотря на общероссийское повышение данного возраста, в Москве льготы за москвичами останутся на прежних возрастных показателях.

Ключевой особенностью подобной поддержки властей по отношению к пожилым гражданам является возможность получения региональных доплат к пенсии. Средний размер такой доплаты в Москве исчисляется 5560 рублями. В этом вопросе основным моментом, который влияет на размер надбавки к пенсии, упирается в количество лет, которые пожилой человек проживает в Москве.

В качестве примера можно обратиться к следующей ситуации: к примеру, женщине в 2024 году исполняется 55 лет, а на пенсию она выйдет только в 2028 году. Однако в случае со столицей на протяжении этих четырех лет ей будет выплачиваться региональная доплата.

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