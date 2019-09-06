Ивлеева и Элджей стали мужем и женой

06.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Ивлеева и Элджей стали мужем и женойТелеведущая и блогер Анастасия Ивлеева и музыкант Алексей Узенюк, который известен под псевдонимом Элджей, стали мужем и женой. Соответствующая информация была размещена в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что после регистрации брака Ивлеева взяла фамилию супруга. Датой внесения записи в ЕГРЮЛ значится 3 сентября 2019 года. По данным «Газеты.ру», ранее Ивлеева опубликовала в своем микроблоге в Instagram фото Элджея с подписью «муж».

Как отмечает Telegram-канал Super.ru, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию и путешествует на арендованной яхте по побережью Средиземного моря.

Об отношениях 28-летней Ивлеевой и 25-летнего Элджея стало известно в 2018 году. Долгое время они не афишировали подробности своего романа.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 5 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Ивлеева и Элджей стали мужем и женой"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,258