Ивлеева и Элджей стали мужем и женой

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева и музыкант Алексей Узенюк, который известен под псевдонимом Элджей, стали мужем и женой. Соответствующая информация была размещена в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что после регистрации брака Ивлеева взяла фамилию супруга. Датой внесения записи в ЕГРЮЛ значится 3 сентября 2019 года. По данным «Газеты.ру», ранее Ивлеева опубликовала в своем микроблоге в Instagram фото Элджея с подписью «муж».

Как отмечает Telegram-канал Super.ru, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию и путешествует на арендованной яхте по побережью Средиземного моря.

Об отношениях 28-летней Ивлеевой и 25-летнего Элджея стало известно в 2018 году. Долгое время они не афишировали подробности своего романа.



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