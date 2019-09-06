Отец Киркорова пояснил причины «сомнений» Болгарии в том, что СССР освободил Европу



Отец звезды российской эстрады Филиппа Киркорова, болгарский певец Бедрос Киркоров прокомментировал заявление МИД Болгарии о роли СССР во Второй мировой войне.

По его словам, выражая «сомнения» в том, что советские войска освободили Европу от фашизма, София пытается разжечь «огонь против России».

«Болгарские власти хотят превратить освободительную войну в якобы оккупацию. Мы судили тех болгарских фашистов, которые душили партизанское движение в Болгарии. Я боролся против фашизма и до конца буду бороться», — рассказал Киркоров-старший в интервью Telegram-каналу «Подъем».

Ранее министерство иностранных дел Болгарии призвало Россию отказаться от слова «освобождение» в контексте участия СССР во Второй мировой войне. Болгарские дипломаты заявили, что они сомневаются, что Советский Союз освободил Европу от нацизма. Так МИД республики отреагировал на открытие в Софии выставки в честь 75-й годовщины освобождения Европы.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что политическая конъюнктура вновь взяла верх над исторической правдой. По его словам, с таким же успехом Болгария может отрицать роль РФ в освобождении от османского ига.

Напомним, что Болгария была союзником Германии во время войны, однако не принимала участия в боевых действиях. В сентябре 1944 года Красная армия без единого выстрела вступила в Софию. В течение последующих 45 лет Болгария оставалась ближайшим политическим партнером Советского Союза в Восточной Европе.



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