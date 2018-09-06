Россияне высказались о болезни Медведева

Среди россиян продолжает бытовать мнение о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев выбыл из поля зрения общественности вовсе не из-за спортивной травмы, а по причине серьезной болезни, которая целенаправленно скрывается.

Помимо того, что личность Медведева в последнее время обсуждается в контексте непопулярной среди россиян пенсионной реформы, о премьера заговорили еще и в свете его внезапного исчезновения. Целых две недели политик не появлялся перед телекамерами, а все мероприятия с его участием отменялись в последний момент.

В пресс-службе правительства рассказали, что Медведев "выбыл из строя" из-за полученной травмы во время спортивных занятий. Дополнительные подробности при этом не приводились, что и спровоцировало волну слухов. Самыми распространенными из них оказались те, что указывали на серьезный недуг, с которым столкнулся премьер-министр. В частности, наиболее внимательные россияне пришли к неутешительному выводу о том, что Медведев перенес инсульт.

Вскоре по социальным сетям разлетелись многочисленные мнения рядовых граждан. В них они высказались о таинственной пропажи Медведева. В основном россияне пришли к выводу, что политику следует полностью вылечиться, а уже затем приступать к своей работе. Люди не хотят больше испытывать на "своей шкуре" ряд непопулярных решений.

Примечательно, что со стороны Кабмина никакой реакции на слухи о серьезном недуге руководителя ведомства не поступало.

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