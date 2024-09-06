«Стоит задуматься»: экономист посоветовал уже с 40 лет копить на пенсию

Есть несколько способов «приукрасить» старость.

Задуматься о будущей пенсии стоит уже в юном возрасте. Экономист Андрей Лобода считает, что уже в 40 нужно думать о том, чтобы в старости вас радовали не только выплаты от государства, но и пассивный доход.

По его словам, в России размер социальной пенсии в 5-6 раз отстает от уровня пенсии по старости, которая была во времена СССР. Однако это не значит, что надо сваливать все проблемы на государство и ныть о том, что денег мало, о будущем стоит позаботиться заранее.

«В 35-40 лет стоит задуматься о приумножении сбережений в долгосрочном периоде, — цитирует эксперта «Газета.ру». — Культура и практика финансового поведения требует совершенствования. Минимально достойный уровень пенсии сегодня смотрится в России не ниже 50 тысяч рублей».

Экономист пояснил, что скрасить свою старость в финансовом плане могут россияне со средним и высоким уровнем дохода. Для этого им достаточно вкладываться в акции российских компаний, отправляя на биржу от 5 до 15% своего ежемесячного дохода. Можно подумать и о вложении в криптовалюты, если это будет окончательно узаконено в России.

Иллюстрация: "Блокнот".

Правда, у таких способов есть и минусы — высокая инфляция и искушения «роскошной жизни здесь и сейчас». От многих вещей можно отказаться, однако экономить не стоит на двух вещах — своем здоровье и образовании.

Есть и другие способы «подкопить» на пенсию — вкладываться в облигации, завести пополняемый вклад, купить недвижимость и сдавать её. То есть использовать все виды пассивного дохода и вкладывать его снова. Уже сегодня треть россиян получают таким образом пассивный доход.

Можно копить просто так с возможностью всегда вывести деньги (перечисленные выше способы подходят), а можно целенаправленно копить на пенсию. Способов несколько.

Первый — вкладывать в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), которые тот будет преумножать. А когда придет время выходить на пенсию, будет сформирована прибавка к государственной части пенсии по старости.

Иллюстрация: "Блокнот".

Второй способ немного похож, это новая для России программа долгосрочных сбережений (ПДС). Это тоже сбережения под присмотром НПФ, но с другими условиями. Вкладывать средства нужно минимум на 15 лет, минимальная сумма взноса может быть разной. Также часть денег можно вернуть благодаря налоговому вычету.

При этом у вас может быть несколько «долгосрочных счетов», а получить деньги по ПДС можно при участии в программе более 15 лет, при достижении возраста 55 (для женщин) или 60 лет (для мужчин) или при наступлении особых жизненных обстоятельств. НПФ может выплачивать деньги регулярно небольшими частями или отдать всю сумму сразу.

Проведенный несколько лет назад опрос показал, что большинство россиян пока не откладывают деньги на будущую пенсию. 73% опрошенных признались, что даже не задумываются о том, что потом будет. С разной периодичностью делают сбережения лишь 16% жителей страны, а регулярно пополняют «пенсионную копилку» лишь 6%.

Иллюстрация: "Блокнот".

Чаще всего о сбережениях на пенсию задумывается молодежь — люди в возрасте от 25 до 44 лет, живущие в крупных городах. Влияет на полезную привычку и достаток — среди более обеспеченных копит на пенсию каждый третий, а среди тех, у кого низкие доходы — примерно каждый десятый.

Другие опросы показали приблизительно похожие цифры. Например, по данным исследование НПФ «Достойное будущее», 49% россиян рассчитывют жить на страховую пенсию от государства. При этом 34% респондентов планировали откладывать на эти цели самостоятельно.

Ещё 36% опрошенных готовы ежемесячно откладывать на пенсию от 1 до 5 тысяч рублей. 23% респондентов назвали комфортной сумму до 1 тысячи рублей.

Также 22% опрошенных отметили, что готовы откладывать на будущее от 5 до 10 тысяч рублей, а 19% — более 10 тысяч рублей.

Ранее «Блокнот» рассказал о том, почему россияне стали отказываться от сбережений.

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