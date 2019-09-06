Волочкова рассказала, почему прячет возлюбленного



Известная российская балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему она крайне редко публикует фотографии со своим возлюбленным. По ее словам, пара хочет сохранить свои «радость и уединение» в тайне ото всех, поскольку «счастье любит тишину».

«И я обжигалась, когда я давала людям понять, с кем я живу. Это никогда не оборачивалось настоящим счастьем. Мои хорошие, у меня все реально все в порядке. Я не могу без любви», — пояснила балерина Пятому каналу.

Танцовщица подчеркнула, что в ее жизни в принципе не может быть так, что она одна. При этом Волочкова призналась, что недавнюю разлуку во время ее двухнедельной поездки в Грецию пара пережила тяжело.

Напомним, что Волочкова и ее новый кавалер встречаются уже почти 11 месяцев. Ранее балерина прокомментировала слухи о появлении любовницы у своего бывшего мужа Игоря Вдовина. Волочкова заявила, что ее раздражает расточительство экс-супруга, который купил своей женщине апартаменты в центре Москвы за 50 млн рублей и дорогой автомобиль. При этом он до сих пор не вернул бывшей жене долг в размере 3 млн долларов.

Волочкова сообщила, что знает Вдовина 14 лет, и все эти годы мужчина жил за ее счет. Танцовщица утверждает, что пока их дочь ходила в бесплатную школу, своих старших детей Вдовин отправлял в заграничные учебные заведения на деньги экс-супруги.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







