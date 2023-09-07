Французы пожаловались на конкуренцию со стороны украинских поставщиков курятины

Лана Сен 7, 2023 Экономика

Французы пожаловались на конкуренцию со стороны украинских поставщиков курятины

Со стороны украинских производителей наблюдается «недобросовестная конкуренция»

Председатель ассоциации Anvol Жан-Мишель Шеффер рассказал в интервью Figaro о проблемах, с которыми сталкиваются французские птицеводы.

В июне Еврокомиссия приняла решение о продлении без пошлины ввоза украинской курятины, что сильно увеличило предложение на рынке этого товара.

Жан-Мишель Шеффер выразил свою тревогу по поводу влияния украинской курятины на рынок. Он отметил, что французское птицеводство основано на семейном бизнесе, в отличие от украинских предприятий, которые относятся к другой категории.

Он также указал на то, что стоимость производства курятины в Украине на две трети ниже, чем в Евросоюзе.

Шеффер обратился к Еврокомиссии с просьбой «защитить» местных производителей, отмечая, что текущая ситуация приносит выгоду не украинскому народу, а гигантскому украинскому производителю курятины MHP, который принадлежит украинскому олигарху.

Ранее в Москве шаурмой и курицей-гриль отравились более 30 человек.

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