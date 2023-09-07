Со стороны украинских производителей наблюдается «недобросовестная конкуренция»

Председатель ассоциации Anvol Жан-Мишель Шеффер рассказал в интервью Figaro о проблемах, с которыми сталкиваются французские птицеводы.

В июне Еврокомиссия приняла решение о продлении без пошлины ввоза украинской курятины, что сильно увеличило предложение на рынке этого товара.

Жан-Мишель Шеффер выразил свою тревогу по поводу влияния украинской курятины на рынок. Он отметил, что французское птицеводство основано на семейном бизнесе, в отличие от украинских предприятий, которые относятся к другой категории.

Он также указал на то, что стоимость производства курятины в Украине на две трети ниже, чем в Евросоюзе.

Шеффер обратился к Еврокомиссии с просьбой «защитить» местных производителей, отмечая, что текущая ситуация приносит выгоду не украинскому народу, а гигантскому украинскому производителю курятины MHP, который принадлежит украинскому олигарху.

Ранее в Москве шаурмой и курицей-гриль отравились более 30 человек.