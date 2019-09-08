Бывшая солистка «Ленинграда» призвала россиян заявить о своей позиции на выборах



Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган считает, что россияне должны проголосовать за своего кандидата на выборах. Об этом она заявила корреспонденту Федерального агентства новостей.

В единый день голосования в России проходят выборы разного уровня. По мнению артистки Юлии Коган, каждый гражданин должен внести свой вклад в общее дело.

«Сейчас есть свобода слова, и люди активно себя проявляют. Поэтому приходить на выборы надо, чтобы «вставить свои пять копеек», выразить свою позицию и стать частью общего решения», — сказала певица.

Такого же мнения придерживается публицист и политолог Анатолий Вассерман, который призвал россиян голосовать и исполнить гражданский долг.

Ранее сообщалось, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко проголосовала на выборах в Петербурге.



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