Как девочка: Пугачёва помолодела после 2хмесячного отпуска



Алла Пугачёва заметно помолодела после отдыха в Юрмале. С мужем Максимом Галкиным и детьми — пятилетними Гарри и Лизой — она прибыла на поезде в Москву. Примадонна выглядит так, будто только из салона красоты, а не с поезда, где провела 16 часов.

Алла Пугачёва выглядит как девочка и уверяет, что так на нее подействовал двухмесячный отпуск, который она провела на полную катушку. Пугачева объясняет: здоровому цвету лица и подтянутой коже она обязана юрмальскому воздуху, а не пластическим хирургам. Певица даже обзавелась веснушками как в детстве — и это после пяти минут пребывания на солнце. Больше нельзя — Примадонна бережет сердце и четко следует предписаниям врачей.

Алла Пугачёва: «Во-первых, хорошая погода. Во-вторых, понимаете, Юрмала не просто для меня какой-то городок, а это место встречи с друзьями, все туда приезжают и знают, что мы обязательно встретимся. Это прекрасно, потому что в Москве мы практически не видимся, а там, так сказать, обязательная программа».

В Юрмале Пугачева встретилась с легендарным тренером Татьяной Тарасовой, Владимиром Винокуром, а также с Борисом Моисеевым. 65-ти летнего народного артиста давно потеряли из виду, ходят слухи, что певец очень плох. Пугачева уверяет: воздух Юрмалы и на Моисеева оказывает благотворное влияние, поэтому он все лето проводит на рижском взморье. Здесь у народного артиста апартаменты площадью 100 квадратных метров.

Не обошлось и без традиционных посиделок с Лаймой Вайкуле. Пугачева признается: она ни в чем себе не отказывала — и даже слегка принимала на грудь.

Алле Пугачевой так понравилось отдыхать, что сейчас Примадонна опять принимает солнечные ванны. По слухам, на Кипре, где звездная чета отмечает новоселье в собственном трехэтажном особняке из белого камня.

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