Российские IT-специалисты переезжают в Армению

Russf Сен 8, 2022 Интересное

Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию, в которой российские IT-специалисты выбирают Армению для места работы. Глава государства отметил, что приветствует любые действия, которые идут на пользу российскому бизнесу. Он подчеркнул, что специалисты могут выбирать то место, где им удобнее и комфортнее работать, даже за пределами страны.

Премьер-министр Армении также выразил свое мнение. По его словам, для российских специалистов работа на территории Армении – это возможность получать вознаграждение за их труд. Сам чиновник расценивает такую миграцию как передвижение внутри ЕАЭС.

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