Россия может ввести ограничения на экспорт красной рыбы и икры

Представители Росрыболовства рассказали о том, что уже имеется прогноз на грядущий объем вылова красной рыбы. Глава ведомства Илья Шестаков отметил, что, к сожалению, ожидаются низкие показатели вылова. Поэтому Росрыболовство планирует мониторить ситуацию с экспортом рыбы и икры.

Шестаков подчеркнул, что если прогноз подтвердится, то потребуется введение ограничительных мер, касающихся экспорта. Он считает, что это будет необходимым для обеспечения доступности красной рыбы и икры для россиян. Кроме того, введение ограничения на экспорт поможет сдержать цену на продукт в случае низкого вылова.

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