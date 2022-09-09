Россиянам могут дать возможность инвестировать свою пенсию

В настоящее время, согласно законодательству, пенсионные накопления россиян находятся в ПФР или НПФ. При этом пожилые граждане могут выбирать организацию, которая будет осуществлять операции с накопительной частью пенсии.

В Минфине предложили несколько изменить существующий порядок. В частности, предложение ведомства заключается в том, чтобы дать россиянам возможность самостоятельно распоряжаться накопленными средствами.

Вероятно, что в ближайшем будущем пенсионеры смогут самостоятельно инвестировать свою пенсию. Однако эта процедура должна будет соответствовать определенным критериям, которые разработают власти в процессе рассмотрения этого вопроса.

Rusfact.com