Ученые сообщили о влиянии витамина D на иммунитет

Ученые провели два независимых исследования, в которых изучили влияние витамина D на иммунитет в плане возможности заболевания острыми респираторными инфекциями.

Первое исследование проводилось в Великобритании. Его участниками стали 6200 взрослых людей, старше 16 лет, с различным уровнем содержания витамина D в крови. Второе исследование стало более масштабным и охватило аудиторию в 35000 человек. Оно проводилось в Норвегии.

В результате изучения ученые пришли к выводу, что прием добавок, содержащих витамин D, не влияет на частоту ОРЗ. Это мнение подтвердилось и в случае употребления продуктов, в которых велика доля витамина D.

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