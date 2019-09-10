Рэпер Серега намерен стать гражданином Украины



Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, заявил о желании получить украинский паспорт. Хип-хоп-исполнитель рассказал о своей мечте в эфире украинской программы «Танцы со звездами».

Артист признался, что решение о получении украинского гражданства он принял не так давно.

«Я хочу быть здесь, среди этих людей, это моя земля, мне здесь хорошо. Украина для меня — это свобода», — подчеркнул Серега.

Пархоменко сообщил, что на Украине он встретил любимую женщину, которая подарила ему двух сыновей. При этом известно, что с матерью своих детей он уже не живет.

Кроме того, Серега признался, что рассчитывает наладить отношения с проживающим на Украине дядей, который отказывается контактировать с ним, сообщил «АиФ».

Сергей Пархоменко родился в Гомеле. Артист проснулся знаменитым после выпуска песни «Черный бумер» в 2004 году. За эту композицию он получил несколько премий, в том числе «Золотой граммофон». Хиты «Черный бумер», «Возле дома твоего», «Кружим», «Мел судьбы или Песня Темарлана» и King Ring возглавляли музыкальные чарты на протяжении долгого времени.

Серега имеет вид на жительство на Украине, в Киеве он ведет свой бизнес, отметил телеканал «360».



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