Актера Дмитрия Орлова обвинили в изнасиловании и побоях

Новой героиней программы «На самом деле» на «Первом канале» стала 29-летняя уроженка Брянска Лилия Фатехина, обвинившая актера Дмитрия Орлова в изнасиловании и побоях.

По словам Фатехиной, она является сиротой, которую подкинули в приют, после чего она росла в детском доме. Девушка окончила Брянский государственный университет, работала репетиром. Во время поиска работы она наткнулась на объявление о поиске помощницы в загородный дом. В итоге она оказалась у звезды «Брата-2» и «Сестер», но хозяин недвижимости оказался «настоящим зверюгой» и «графом Дракулой».

Домработница утверждает, что за происходящим наблюдала повар Елена и потребовала от актера 3 миллиона рублей. Орлов, в свою очередь, заявил, что домработница водила в дом мужчин. При этом он счастливо женат, и ему не нужна «эта пластилиновая дама».



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