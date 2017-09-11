Биткоин берет на себя роль новой стабильной валюты

Из-за того что, в отличие от других валют, Биткоин не имеет централизации, он не может контролироваться банками. При этом вы можете свободно приобретать в Интернете все, что захотите, используя данную криптовалюту. Множество банков начинают бояться за свои средства, ведь если валюта информационного века будет дальше расти, то реальные деньги станут бесполезны. Но это в корне неверно, ведь есть множество вещей, которые не купить через Интернет. Потому сейчас активизировались сервисы по обмену криптовалюты на реальные деньги. Сервисы очень различаются между собой, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Где и как обменять Биткоин и стоит ли это делать

Первым вопросом, которым задается человек, стоит ли менять Bitkoin на реальные деньги? Стоит. Естественно, денежная единица пока что очень нестабильна и только и растет в цене. Но все не вечно: криптовалюта быстро стала дорогой и популярной, но также быстро может и обвалиться. Множество товаров и услуг сейчас пока нельзя купить за Биткоин. Поэтому единственно верным решением будет обменять криптовалюту на реальные деньги. Предположим, что вы решились на обмен своих криптовалют, но где же это лучше сделать? Как обезопасить себя от мошенников и сайтов, на которых множество людей теряют свои деньги? Для этого существует отличный сервис БестЧендж. Сервис предоставит вам возможность перевести свою криптовалюту с Биткоин кошелька на электронный кошелек Qiwi очень быстро и без комиссии по ссылке https://www.bestchange.ru/qiwi-to-bitcoin.html.

Также на просторах Интернета вы сможете найти еще множество различных сервисов, предоставляющий подобные услуги, но БестЧендж проверенный сервис, которому доверяют ежедневно тысячи людей.

Как пользоваться сервисом BESTCHANGE

Вы захотели обменять свои Биткоины на рубли? Но не знаете, как это сделать? Тогда вам необходимо перейти на официальный сайт BestChange и в меню слева выбрать нужные вам валюты для обмена, справа же появятся обменники, готовые удовлетворить вашу просьбу. Вы должны будете выбрать наиболее подходящий обменник для совершения дальнейших операций. Если же вы еще не знаете, какой обменник выбрать, то для пользователей на сайте есть список надежных обменников по этой ссылке. Благодаря отзывам других пользователей вы с легкостью сможете выбрать нужный вам обменник, зарегистрироваться на нем (если уже есть аккаунт, то авторизоваться) и далее, следуя подробной инструкции, произвести конвертацию. После этого вы можете оставить отзыв об обменнике, которым вы пользовались.

На сайте также доступны и другие функции, например:

выбор между «Списком» и «Таблицей» для выбора денежного стандарта для обмена: вы можете пользоваться тем, какой вам будет удобнее;

во вкладке «Популярное» у вас есть возможность отслеживать, какой обмен денежных стандартов популярен на данный момент;

имеется специальный «Калькулятор», где вы можете рассчитать приблизительную итоговую сумму после обмена с возможностью установки комиссий;

вкладка «Оповещение» будет всегда предупреждать и уведомлять о том, что кто-то выбрал ваше предложение на бартер и т.п.;

«Статистика» поможет вам наблюдать за ростом или обвалом денежного стандарта и вовремя вкладываться.

Специализированное приложение BestMonitor

Если работать с сайтом у вас по каким-либо причинам не получается, то вы можете скачать приложение BestMonitor, которое включает в себя все функции сайта. Приложение работает на таких версия ОС Windows: NT/2000/XP/Vista/7/8/10. За использование этого приложения не надо платить, а также в нем не содержится никакой рекламы.

Партнерская программа

Если обменять бит коины решили не только вы, а и ваши друзья, знакомые, то вы можете воспользоваться специализированной партнеркой. Ознакомится с ее правилами можно по ссылке: https://www.bestchange.ru/partner/. Суть ее заключается в том, что после того, как привлекли нового пользователя, вы сможете получить за каждого из них до $0.45.

Очень выгодно привлекать новых пользователей, если вы являетесь владельцем крупного сайта. После выдачи вам набора баннеров и других рекламных инструментов вы можете получать пассивный доход просто от операций других пользователей.

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