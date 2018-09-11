Путин потребовал выделить работающих пенсионеров в отдельную категорию

11.09.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Российский президент Владимир Путин довольно часто в своих публичных заявлениях останавливается на социальных моментах. В частности, он раз за разом повторяет, что государство не намерено отказываться от своих социальных обязательств перед населением.

Путин потребовал выделить работающих пенсионеров в отдельную категорию

В своем недавнем выступлении лидер России остановился на столь внушительной по численности категории россиян, как работающие пенсионеры. Путин сразу же признал, что проблемы таких граждан являются острыми, поэтому государство должно участвовать в оказании дополнительной помощи.

Но больше всего запомнился комментарий президента в том плане, что трудящихся пенсионеров следует выделить в отдельную группу пенсионеров. Судя по всему, речь в данном случае идет об оказании таким пенсионерам новой формы материальной помощи. Какие-либо более детальные подробности Путин приводить не стал. По этой причине на текущий момент невозможно с уверенностью рассуждать о том, как изменится жизнь работающих пенсионеров.

Что касается основных трудностей, с которыми сегодня сталкиваются работающие пенсионеры, то в первую очередь они возмущены отмененной в 2016 году индексацией своих пенсий. Такие пенсионеры негодуют, почему власти решили пойти на такую карательную меру. Трудящиеся пенсионеры объясняют, что вынуждены в пожилом возрасте работать исключительно по той причине, что им не хватает одной пенсии.

В правительстве ранее отмечали, что в рамках пенсионной реформы не планируется восстанавливать индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

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