Россияне останутся без новейших лекарств

Центр по математическому моделированию в разработке лекарств провел исследование. Результатом работы стал вывод о том, что уход крупнейших фармацевтических компаний с российского рынка может оставить россиян без лекарств нового поколения.

Исследователи уточняют, что на данный момент существует около 6000 перспективных разработок, которые проходят хотя бы первый этап клинических исследований. На рынок в итоге попадут 5-10% новых препаратов, однако даже при таком количестве, россияне лишатся новейших средств, в том числе от болезней, которые сейчас считаются неизлечимыми.

Rusfact.com