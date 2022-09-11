Россияне останутся без новейших лекарств

Russf Сен 11, 2022 Интересное

Центр по математическому моделированию в разработке лекарств провел исследование. Результатом работы стал вывод о том, что уход крупнейших фармацевтических компаний с российского рынка может оставить россиян без лекарств нового поколения.

Исследователи уточняют, что на данный момент существует около 6000 перспективных разработок, которые проходят хотя бы первый этап клинических исследований. На рынок в итоге попадут 5-10% новых препаратов, однако даже при таком количестве, россияне лишатся новейших средств, в том числе от болезней, которые сейчас считаются неизлечимыми.

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