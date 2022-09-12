В Перми разработали новую технологию отбеливания целлюлозы

В Пермском политехе специалисты разработали новую технологию, благодаря которой возможно отбеливание целлюлозы. Ранее для этого процесса использовался диоксид хлора. Однако его применение сопровождалось некоторыми особенностями. В частности, производство реагента должно было располагаться в непосредственной близости от производства целлюлозы, так как вещество нельзя транспортировать.

Пермские специалисты предложили заменить его на хлорит натрия. Применение этого вещества, по мнению разработчиков технологии, является более экономичным и экологичным.

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