26% россиян считают, что сейчас нет достойных вакансий

Russf Сен 14, 2022 Интересное

Среди россиян провели опрос на тему желания сменить работу. Специалисты центра «Зарплаты.ру» также интересовались предпочтениями граждан в сфере трудовой деятельности и причинами, заставляющими покинуть текущее место работы.

Среди тех, кто заявил о желании сменить работу в ближайшее время, 26% респондентов считают, что в настоящее время работодатели не предлагают достойных вакансий. Однако существует мнение, что данная ситуация может измениться весной. Тем не менее 11% участников опроса, желающих сменить место работы, настроены оптимистично.

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