26% россиян считают, что сейчас нет достойных вакансий

Среди россиян провели опрос на тему желания сменить работу. Специалисты центра «Зарплаты.ру» также интересовались предпочтениями граждан в сфере трудовой деятельности и причинами, заставляющими покинуть текущее место работы.

Среди тех, кто заявил о желании сменить работу в ближайшее время, 26% респондентов считают, что в настоящее время работодатели не предлагают достойных вакансий. Однако существует мнение, что данная ситуация может измениться весной. Тем не менее 11% участников опроса, желающих сменить место работы, настроены оптимистично.

Rusfact.com