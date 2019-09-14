Муж Заворотнюк отказался от выступлений после сообщений о болезни актрисы

14.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Муж Заворотнюк отказался от выступлений после сообщений о болезни актрисыФигурист Петр Чернышев отказался от участия в ледовом шоу «Руслан и Людмила» после сообщений о болезни его супруги — Анастасии Заворотнюк. Об этом в пятницу, 13 сентября, журналистам рассказали коллеги спортсмена.

«Сейчас Петр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены», — цитирует слова коллег портал Super.

Издание отмечает, что сейчас вся труппа находится с гастролями в Турции. Вместо Чернышева во время гастролей будет выступать Алексей Рогонов.

Ранее 13 сентября концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов рассказал, что актриса написала ему сообщение, в котором опровергла информацию о своей госпитализации.

Перед этим СМИ сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, звезда сериала «Моя прекрасная няня» и ее супруг фигурист Петр Чернышев узнали о болезни год назад после рождения их общей дочери Милы. После этого артистка уехала в Европу на лечение, однако более двух недель назад вернулась в Москву.

Отмечалось, что сейчас Заворотнюк находится в реанимации в одной из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии.

7 сентября Христов сообщил, что Заворотнюк готовится сделать заявление о состоянии своего здоровья на одном из центральных телеканалов.

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