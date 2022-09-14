В России изменились тарифы ОСАГО

С 13 сентября вступили в силу изменения в законодательстве, которые определяют расширение коридора базового тарифа ОСАГО. Теперь рамки базового тарифа сдвинулись на 26% в обе стороны. Для общественного транспорта коридор тарифа также изменился — он сдвинулся на 17,8% в обе стороны.

Инициатором изменения тарифов был Центробанк. По словам представителей регулятора, это нововведение было необходимо для того, чтобы страховые компании могли учитывать индивидуальные риски автовладельцев, связанные с подорожанием запчастей.

Rusfact.com