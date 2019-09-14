Заворотнюк впервые прокомментировала сообщения о своем «страшном диагнозе»

СМИ получили первый официальный комментарий к распространенной сегодня информации о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

Сообщалось, в частности, что у артистки начался отек мозга, она находится в тяжелом состоянии в реанимации и ее готовят к сложной операции.

Представитель Заворотнюк Стас Христов в беседе с РИА Новости все прозвучавшее опровергает - со ссылкой на своего работодателя.

По словам Христова, он получил от артистки сообщение, в котором она называет информацию о госпитализации бредом.

"Получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию, которую я ей переслал. Она ответила. "Бред. Отстань", - процитировал заявление Анастасии Христов.

Перед этим сообщалось, что Заворотнюк перестала показываться на публике не из-за рака мозга, а по более прозаической причине - женщина просто не пришла еще в форму после третьих родов.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







