Звезда сериала «Богатые тоже плачут» сообщила о завершении карьеры



Звезда мексиканских сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза" актриса Вероника Кастро заявила о завершении своей творческой карьеры.

"Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за все", -написала 66-летняя актриса в своем Instagram.

Свое решение Кастро объяснила усталостью от "агрессии и насмешек". "Я устала от всего этого зла, и как уже много лет говорю, я хочу покоя", - добавила актриса.

Кастро приняла участие во множестве телевизионных и театральных постановок, мировую известность ей принесли сериалы "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза".



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