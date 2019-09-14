Звезда сериала «Богатые тоже плачут» сообщила о завершении карьеры

14.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Звезда сериала "Богатые тоже плачут" сообщила о завершении карьеры
Звезда мексиканских сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза" актриса Вероника Кастро заявила о завершении своей творческой карьеры.

"Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за все", -написала 66-летняя актриса в своем Instagram.

Свое решение Кастро объяснила усталостью от "агрессии и насмешек". "Я устала от всего этого зла, и как уже много лет говорю, я хочу покоя", - добавила актриса.

Кастро приняла участие во множестве телевизионных и театральных постановок, мировую известность ей принесли сериалы "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза".

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 5 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Звезда сериала «Богатые тоже плачут» сообщила о завершении карьеры"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,223