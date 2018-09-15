Бузова рассказала, каким должен быть ее идеальный мужчина

15.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Бузова рассказала, каким должен быть ее идеальный мужчинаПевица и телеведущая хочет, что ее мужчина принял ее такой, какая она есть и не требовал измениться. Кроме того, не должно быть необходимости его переделывать и подстраивать под себя.

— Я очень хочу любить и быть любимой, просто мне сложно довериться, открыться и поверить мужчинам! Я стараюсь, правда. Но я смогу полюбить только того, кто примет меня полностью... Такой, какая я есть... И которого мне не нужно будет менять, что-то объяснять и подстраивать под себя. Просто он должен быть "моим" человеком, — написала она на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, певица стала героиней проекта "Замуж за Бузову", где надеется найти вторую половинку. Дело в том, что после разрыва с футболистом Дмитрием Тарасовым о серьёзных отношениях телеведущей не сообщалось. При этом сама она утверждает, что давно уже готова к новой любви.

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