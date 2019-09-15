Экс-участница «ВИА Гры» родила дочь

Вторые роды певицы прошли в одном из роддомов Монако. Ребенок чувствует себя хорошо, так же, как и ее родительница. Вместе с исполнительницей в заграничную клинику прилетел супруг Игорь Кучеренко и сын Санты от предыдущих отношений — Даниэль.

32-летняя Санта Димопулос всегда предпочитала держать в секрете подробности личной жизни, делясь с поклонниками лишь красивыми фотографиями из путешествий и творческими успехами. Ситуация изменилась лишь несколько месяцев назад, когда звезда узнала, что ждет малыша. Тогда Димопулос не смогла удержаться и начала вести блог о своей беременности.

А сегодня стало известно, что исполнительница родила дочь. Об этом бывшая участница «ВИА Гры» рассказала подписчикам на странице в социальной сети, разместив снимок с девочкой на руках. Малышка появилась на свет утром в элитной клинике Монако.

«14.09.19. Добро пожаловать, моя маленькая принцесса», — подписала фотографию Санта.

К слову, звезда до последнего держала пол ребенка в секрете. При этом, она активно делилась впечатлениями о беременности, а также советовалась с женщинами в вопросах будущих родов. Например, три дня назад Димопулос просила помощи у неравнодушных, как можно ускорить роды. Специалисты предупредили Санту, что времени осталось не так много и, возможно, придется искусственно ускорять процесс. Певица призналась, что не хотела бы прибегать к такой процедуре. «Девочки, спасайте! 41я неделя началась а ребёнок с каждым днём всё больше и не думает выходить. Посоветуйте, что там делать нужно чтобы ускорить процесс! Вчера была у своего врача и он говорит, что если в эту неделю не пойдёт — будем вызывать роды. Я бы не хотела этого»», — делилась Санта в микроблоге. Теперь эти проблемы остались позади.

Поклонники певицы поспешили выразить радость и пожелать Санте и малышке здоровья и счастья. «Поздравляю! Здоровья малышке и крепкого сна»; «Санта, поздравляю! Волшебство случилось»; «Ура! Ваша встреча состоялась, мои девочки», — прокомментировали новость подписчики экс-солистки «ВИА Гры». Среди поздравителей оказались и многие известные личности: Филипп Киркоров, Анна Семенович, Мария Горбань и другие.

Димопулос признавалась, что новость о будущем ребенке стала для нее настоящей неожиданностью. Она и ее супруг Игорь Кучеренко были обрадованы таким поворотом жизни. «Мои ощущения сложно описать. Помню, что сердце просто вылетало из груди. Вышла в слезах к мужу, он спокойно обнял меня и небрежно так сказал: «Я знал». В очередной раз поняла, что дети даются свыше, и было суждено именно так. В этот раз я хотела как можно дольше оставить это чудо только для нас двоих», — рассказывала Санта.

Напомним, что звезда воспитывает 10-летнего сына о Даниэля. Мальчик с нетерпением ждал рождения нового члена семьи и уверял родительницу, что всю жизнь мечтал лишь об этом. «Я рассказываю ему как малыш растёт, мы вместе покупаем подарки и все необходимое, планируем, как будем гулять, купать и т.д.», — писала микроблоге бывшая солистка «ВИА Гры».



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