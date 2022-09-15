Компания Samsung собирается вернуться на российский рынок

Russf Сен 15, 2022 Интересное

Российские специалисты считают, что компания Samsung может вернуться в Россию, причем срок ее возвращения называется до конца текущего года. Поводом к возникновению такого мнения могло стать обновление компанией своего российского сайта.

Эксперты отмечают, что возвращение компании будет связано с полным перезапуском интернет-магазина. Кроме того, предполагается, что Samsung возобновит поставки своей техники в российские ретейлы. Однако представители компании пока не дали официальных комментариев на эту тему.

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