Компания Samsung собирается вернуться на российский рынок

Российские специалисты считают, что компания Samsung может вернуться в Россию, причем срок ее возвращения называется до конца текущего года. Поводом к возникновению такого мнения могло стать обновление компанией своего российского сайта.

Эксперты отмечают, что возвращение компании будет связано с полным перезапуском интернет-магазина. Кроме того, предполагается, что Samsung возобновит поставки своей техники в российские ретейлы. Однако представители компании пока не дали официальных комментариев на эту тему.

Rusfact.com