Сара Джессика Паркер обвиняется в краже украшений на сумму свыше 150 тысяч долларов

53-летняя актриса Сара Джессика Паркер, оказалась замешана в неприятную историю. Два года назад актриса рекламировала украшения бренда Kat Florence Design, а сейчас компания обвиняет ее в краже этих драгоценностей.

В крупном скандале оказалась замешана Сара Джессика Паркер – по словам представителей ювелирного бренда, два года назад актриса взяла украшения для фотосъемки, которые не вернула по сей день. Сумма ущерба оценивается в 150 тысяч долларов: сережки за 40,7 тысяч долларов и кольца за 27,1 тысячу долларов.

«Мисс Паркер запросила эти вещи для себя персонально на несколько месяцев. Мы согласились и подписали договор. Это было в марте 2016-го. Но украшений мы больше не увидели. Мы считаем, что мисс Паркер должна за них заплатить», — цитируют западные СМИ адвоката «Kat Florence Design».

Такое заявление повергло в шок представителя телезвезды. «Это абсолютная ложь. Сара Джессика Паркер подписала контракт с «Kat Florence», согласно которому все украшения могли оставаться в ее распоряжении для того, чтобы она в дальнейшем выходила в них в свет. Сара Джессика Паркер – честный человек, не способный на подобные поступки. Она никогда не брала себе чужие вещи», — комментирует адвокат звезды.

Впрочем, за этот год «Kat Florence Design» уже второй раз обращается в суд на актрису. В апреле 2018 года компания судилась со звездой, когда Сара отказалась участвовать в промо-мероприятиях, посвященных выходу новой коллекции. Во встречном заявлении Сара сообщила, что ей попросту за это не заплатили.

К слову, это далеко не первый скандал с участием актрисы. В 2016 году звезду «Секса в большом городе» обвиняли в плагиате – якобы она скопировала дизайн туфель для своей коллекции у Manolo Blahnik. Видимо, любовь к обуви звезда переняла у своей героини Керри Брэдшоу. Сара Джессика создала для онлайн-универмага Net-a-Porter коллекцию обуви, где представлены любимые туфли героини из «Секса в большом городе». В коллекцию попали синие «помолвочные» лодочки из атласа, милые туфли «Мэри-Джейн», изящные балетки и розовые босоножки, похожие на те, что Кэрри приметила издалека в витрине, и в которых потом провожала мужчину своей мечты на ПМЖ в долину Напа.



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