СМИ узнали о госпитализации актера сериала про Чернобыль в Москве

15.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

СМИ узнали о госпитализации актера сериала про Чернобыль в Москве
Актер фильма «Чернобыль, Зона отчуждения» Иван Фоминов попал в аварию в Москве.

ДТП произошло на улице Стандартной в Москве. 30-летний актер «Гоголь-центра» ехал вместе со съемочной группой.

В результате аварии пострадали три человека. Предполагается, что среди них Фоминов, и каскадеры Иван Фоминов и Александр Потапенко. У звезды «Чернобыль, Зона отчуждения» перелом лопатки, у остальных — травмы средней тяжести. Известно, что артист был госпитализирован в больницу, передает РЕН ТВ.

Фоминова можно увидеть не только в проекте «Чернобыль, Зона отчуждения», но и в фильмах «Околофутбола», «Майор Гром».

Артист играет в спектаклях «Гоголь-центра». В 2012 году актер окончил Школу-студию МХАТ, обучение проходило в мастерской Кирилла Серебренникова.

Ранее, 11 сентября, актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок попал в страшную аварию под Петербургом. Как сообщили его друзья, Горонок вез свою 70-летнюю мать в гости к родственникам, когда на трассе на огромной скорости в их автомобиль влетела «Волга».

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 16 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "СМИ узнали о госпитализации актера сериала про Чернобыль в Москве"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,232