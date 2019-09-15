СМИ узнали о госпитализации актера сериала про Чернобыль в Москве



Актер фильма «Чернобыль, Зона отчуждения» Иван Фоминов попал в аварию в Москве.

ДТП произошло на улице Стандартной в Москве. 30-летний актер «Гоголь-центра» ехал вместе со съемочной группой.

В результате аварии пострадали три человека. Предполагается, что среди них Фоминов, и каскадеры Иван Фоминов и Александр Потапенко. У звезды «Чернобыль, Зона отчуждения» перелом лопатки, у остальных — травмы средней тяжести. Известно, что артист был госпитализирован в больницу, передает РЕН ТВ.

Фоминова можно увидеть не только в проекте «Чернобыль, Зона отчуждения», но и в фильмах «Околофутбола», «Майор Гром».

Артист играет в спектаклях «Гоголь-центра». В 2012 году актер окончил Школу-студию МХАТ, обучение проходило в мастерской Кирилла Серебренникова.

Ранее, 11 сентября, актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок попал в страшную аварию под Петербургом. Как сообщили его друзья, Горонок вез свою 70-летнюю мать в гости к родственникам, когда на трассе на огромной скорости в их автомобиль влетела «Волга».



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







