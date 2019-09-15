СМИ: Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

15.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

СМИ: Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легкихПо сообщениям "Пятого канала", актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Отмечается, что это стандартная процедура для пациента в состоянии медикаментозной комы.

Сообщения о серьезном заболевании Заворотнюк начали появляться в СМИ в прошлом месяце. Ряд изданий написали, что артистка находится в коме и находится на грани жизни и смерти. По словам продюсера Андрея Разина, у актрисы четвертая стадия рака мозга.

В то же время ни сама Заворотнюк, ни ее представители не подтверждают эту информацию. Директор актрисы анонсировал ее выступление на одном из федеральных телеканалов, где она расскажет о самочувствии, однако не уточнил ни дату, ни канал.

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