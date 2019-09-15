Стали известны самые дорогие подарки на свадьбе Собчак и Богомолова



Стало известно, какие дорогостоящие подарки гости преподнесли Ксении Собчак и Константину Богомолову на свадьбу.

Самым дорогим свадебным подарком стал эксклюзивный фарфоровый сервиз за 1,1 миллиона рублей. Однако неизвестно, кто именно из звездных гостей его преподнес. Кроме того, друзья пары подарили им ковер за 400 тысяч рублей, наборы постельного белья за 615 и 352 тысячи, столик за 329 тысяч и панно за 316 тысяч. Об этом пишет StarHit.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Молодожены выбрали оригинальный транспорт – черный катафалк. Ранее сообщалось, что звезды пригласили на свадьбу около 300 гостей, среди которых можно встретить известных личностей и крупных бизнесменов. В результате свадьба телеведущей и режиссера обошлась в крупную сумму.



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