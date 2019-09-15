У Киры Найтли родился второй ребенок

Британские журналисты случайно застали Киру Найтли и ее супруга на прогулке с новорожденным ребенком. Актрисе удалось скрыть факт появления на свет второго ребенка и теперь все гадают: когда же это произошло и кто же родился у звезды?

Звезда фильма «Пираты Карбиского моря» второй раз стала мамой — об этом сообщили британские таблоиды, которые случайно подловили актрису вместе с мужем на прогулке вместе с малышом. На Кире было свободное черное платье, которое скрывало фигуру актрисы. Ее супруг Джеймс Райтон, музыкант группы Klaxons, был одет в легкую куртку и джинсы. По лицу счастливого отца было видно, что он доволен пополнением в семействе.

Журналисты не смогли выяснить ни пол ребенка, ни дату и место рождения. Кире удалось скрыть этот факт от общественности, хотя о ее беременности стало известно в мае, когда актриса появилась на модном показе в Париже. Тогда она без стеснения позировала фотографам и всячески подчеркивала интересное положение.

Отметим, что для Найтли это уже второй ребенок, рожденный в браке с Райтоном. С будущим супругом она познакомилась в 2011 году на вечеринке друзей, позже стало известно о том, что актриса и музыкант встречаются, правда, не многие верили в искренние чувства Джеймса, который ранее слыл ловеласом и любил проводить время с друзьями в баре. По словам коллег, лишь общение со звездой картины «Гордость и предубеждение» смогло изменить клавишника Klaxons: в 2013 году они поженились на юге Франции, устроив скромное торжество, на которое пригласили самых близких друзей. Среди гостей можно было заметить актрису Сиенну Миллер и модельера Карла Лагерфельда.

В 2014 году у пары родилась дочь Эдди, которая очень похожа на звездную маму. Поклонники отмечали, что даже на поздних сроках беременности Кира не переставала работать и посещала светские мероприятия. В недавнем интервью она призналась, что всегда мечтала о большей семье, поэтому они с мужем не собираются останавливаться на достигнутом и думают об еще одном ребенке. Кира говорит, что Джеймс оказался заботливым и преданным отцом, который променял вечеринки и разгульную жизнь на заботу о малышке и любимой супруге.

Подписчики обрадовались новости и принялись поздравлять звезду «Пиратов Карбского моря» с пополнением в семействе. Они пожелали здоровье маме и малышу и попросили актрису быть более открытой и чаще делиться радостными моментами в жизни.



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