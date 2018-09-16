Менеджер Бибера поведал, как певец убивал себя наркотиками



Скутер Браун поведал, что в 2013 году он просто не давал Джастину выступать.

Менеджер Джастина Бибера рассказал, как переживал за певца в 2014 году, когда он буквально вышел из-под контроля. Начиная с 2013 года Бибер постоянно попадал в неприятности. Его арестовывали за нарушение правил дорожного движения, нападение и вандализм. По словам Скутера, в этот период артист был на грани жизни и смерти, сообщает Daily Mail.

"Было время, когда почти каждую ночь, когда я уже ложился спать, зная, что у него есть деньги, чтобы улететь куда угодно, — я боялся, что не увижу его живым. Я думал, что однажды он заснёт и в его организме будет так много дерьма, что он не проснётся"

- Скутер

В то время менеджер настаивал на том, чтобы Бибер взял перерыв в творчестве и сосредоточился на своём здоровье. Однако певец никак не соглашался, считая, что находится на пике популярности. На тот момент ему было всего 20 лет.

"Он постоянно кричал на меня и хотел выпускать новые треки, гастролировать, но, мне кажется, это бы убило его. Поэтому я просто отказался помогать ему в этом"

- Скутер

Сейчас Бибер, который недавно обручился с Хейли Болдуин, полностью изменил свою жизнь. И, по словам Скутера, это было его собственным решением.

"Он не слушал меня полтора года, но в один прекрасный день он проснулся и сказал: "Мне нужно поговорить с тобой, я больше не хочу быть таким человеком". Он взял на себя ответственность"

- Скутер



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