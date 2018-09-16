Путин дополнил пенсионную реформу новыми послаблениями

Вокруг пенсионной реформы, которая должна начать реализовываться 1 января 2019 года, продолжает витать большое количество разговоров. Их основной посыл связан с нежеланием россиян соглашаться с нововведениями, предложенными властями страны.

Осознав, что негативные отклики со стороны граждан вряд ли утихнут, Кремль пошел на ожидаемый шаг. С обращением о послаблениях пенсионной реформы выступил президент Владимир Путин. Глава государства не согласился с первоначальным вариантом реформы, на котором настаивало правительство. Он пришел к выводу, что без уступок гражданам решать этот вопрос никак нельзя.

Основным моментом, на котором заострил внимание Путин, стал возраст выхода на пенсию для женщин. Российский лидер посчитал несправедливым то обстоятельство, что для мужчин пенсионный возраст предполагается повысить на пять лет, а для женщин на восемь. Президент потребовал пересмотреть этот момент, выдвинув предложение о том, чтобы женщины по новым правилам имели возможность выйти на пенсию в 60 лет, а не в 63 года, как планировалось.

Сейчас же выясняется, что Путин попросил своих коллег в правительстве проработать вопрос о том, чтобы внести новые корректировки в эту реформу. Речь в данном случае идет о повышении пособия по безработицы для россиян предпенсионного возраста. Такими гражданами по новым правилам будут считаться мужчины и женщины в возрасте 60 и 55 лет соответственно. В том случае, если работодатели задумаются об увольнении таких работников под надуманными предлогами, либо по возрастным причинам, то им будет грозить ответственность, вплоть до уголовной.

Вместе с этим президент страны распорядился оставить за гражданами предпенсионного возраста всех льготы, которые сегодня полагаются им по закону.

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