Журналист Блейз Малли из США опубликовал свой материал, в котором он рассуждает о дальнейшем развитии событий на нефтяном рынке. По словам Малли, в настоящее время в Европе имеет место критическая ситуация с закупкой энергоресурсов. Принятие положения о введении лимита цены на нефть может стать стимулирующим фактором к осложнению ситуации.

Малли подчеркивает, что в этом случае президент России может запретить поставки нефти в страны ЕС, которые поддержат инициативу. Тогда стоимость ресурса на рынке значительно возрастет, что приведет к усилению кризиса.

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