Богомолов перед свадьбой с Собчак набросился на репортера, узнали СМИ



Режиссер Константин Богомолов перед свадьбой с Ксений Собчак напал на журналиста НТВ из-за «неудобного» вопроса.

За день до свадьбы с Собчак в коридоре Останкино Богомолов вышел из себя после «неудобных» вопросов журналиста НТВ, который спросил у режиссера, сможет ли тот финансово потянуть все запросы его невесты.

«Вы плохо пахните, отойдите!» — ответил режиссер, пообещав разбить камеру съемочной группы, если они не оставят его в покое.

В результате назойливость журналистов допекла-таки Богомолова, который набросился на оператора и стал отбирать его аппаратуру. Видеозапись инцидента была продемонстрирована в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Гости программы в студии напомнили, что бывший муж Собчак Максим Виторган также неоднократно получал провокационные вопросы от журналистов, однако никогда не позволял себе распускать руки. Выходку Богомолова объяснили тем, что он еще не привык к подобному вниманию со стороны представителей СМИ.

Свадьба Собчак и Богомолова состоялась в пятницу, 13 сентября. Как пишет «Газета.ру», церемония бракосочетания прошла в Грибоедовском Дворце в Москве. Свидетелем со стороны невесты стал известный дизайнер и художник Андрей Бартенев, а сама пара прибыла в ЗАГС на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

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