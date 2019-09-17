Довлатова обрушилась на Разина из-за его предсказаний о здоровье Заворотнюк



Актриса Алла Довлатова обрушилась на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина из-за его комментариев для прессы о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк.

Довлатова в эфире «Пусть говорят» возмутилась распространением слухов на фоне сообщений о болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня». Особенно, по ее мнению, цинично поступил Разин, который «позвонил и вынюхал» информацию, «использовал ее ради своего пиара», выдав журналистам.

«Как у человека, этой змеи, вообще язык повернулся ставить какие-то грани, рамки, сколько [Заворотнюк] жить осталось», — обрушилась Довлатова на продюсера.

«Андрей, а сколько вам-то осталось жить?» — задала она риторический вопрос.

В студии Первого канала представили аудиозапись комментария Разина, в котором продюсер вспомнил о том, что однажды Заворотнюк поделилась с ним желанием пройти процедуры омоложения. По словам актрисы, это технологии будущего. Однако Разин заявил знакомой, что не верит в эффективность и пользу таких процедур.

Напомним, ранее появилась информация о том, что у Заворотнюк диагностирована четвертая стадия рака мозга. Актриса якобы пыталась лечиться в Польше, однако помощь врачей не дала эффекта.

По некоторым данным, звезда находится в реанимации в одной из московских больниц. По словам источников, Заворотнюк ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Слухи о страшной болезни Заворотнюк ранее подтвердил продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин. Родственники в свою очередь отказываются от комментариев прессе, а коллеги актрисы по сериалу «Моя прекрасная няня» просят оставить семью Заворотнюк в покое.



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