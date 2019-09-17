Подсчитаны траты родных Заворотнюк на ее лечение в клинике



Частная московская клиника, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам. Об этом рассказал осведомленный источник «Комсомольской Правды».

По его словам, все службы в больнице работают круглосуточно, а пациентов принимают в любом состоянии. «Когда в других учреждениях тяжелого пациента отправляют домой умирать, там двери всегда открыты. Помощь там действительно качественная, лечат по европейским и американским методикам, делают все виды операций на головном мозге для онкологических больных», — рассказал собеседник издания.

Он подчеркнул, что специалисты клиники в тяжелых случаях собирают консилиумы врачей разных специальностей и составляют план лечения, который позволит избавить пациента от боли и продлить ему жизнь. Оказание помощи продолжается даже в состоянии медикаментозной комы больного, добавил источник.

Перед госпитализацией на счет пациента родственники онкологического больного вносят на депозит от восьми тысяч евро. Эта сумма расходуется на анализы, исследования, операции. Кроме того, пребывание в палате реанимации стоит от одной тысячи евро в сутки. Таким образом, по подсчетам собеседника, стоимость пребывания Заворотнюк в клинике может оказаться не меньше 20 тысяч евро.

15 сентября источник Nation News сообщил, что актриса может проходить лечение в частном медицинском центре в Мещанском районе столицы около станции метро «Проспект Мира». Кроме того, отмечалось, что Заворотнюк ввели в искусственную кому.

Вечером 14 сентября в больницу к Заворотнюк срочно прибыли ее мать и муж Петр Чернышев. В тот же день врачи прекратили интенсивное лечение актрисы. Такое решение было принято после ухудшения состояния артистки. Позднее ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

13 сентября стало известно, что Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию и сообщил, что Заворотнюк сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Позже продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга.



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