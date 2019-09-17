Разин обещает подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк

17.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Разин обещает подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк.

В понедельник гости передачи обсудили сообщения СМИ о тяжелом состоянии здоровья Заворотнюк. Разин призвал своих подписчиков в инстаграме не смотреть программу.

Кроме того, продюсер нелицеприятно высказался о радиоведущей Алле Довлатовой, которая в эфире передачи обвинила его в пиаре на болезни актрисы: ранее Разин сообщил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга. Позже он также заявил, что публикации СМИ о ее здоровье "не фейк".

"Для меня этот человек вообще перестал существовать. Человек не имеет никакого отношения ни к Насте, ни к семье. Это надо было додуматься – позвонить, вынюхать, чтобы потом себе сделать вот такой пиар", - заявила Довлатова.

В ответ продюсер написал, что участники передачи выдернули его слова из контекста.

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