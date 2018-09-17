В России задумались ввести сухой закон

В России в очередной раз активизировались разговоры о необходимости введения сухого закона. Соответствующую инициативу проявил депутат Госдумы Виталий Милонов, который обратил с соответствующей просьбой к главе Минздрава Веронике Скворцовой.

Милонов пришел к выводу, что без внедрения столь жесткой меры, как сухой закон, в нашей стране не будет просматриваться реальное развитие. Вместе с этим депутат полагает, что "Россия просто утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья".

Также Милонов объяснил, что необходимо в самое ближайшее время радикальным образом пересмотреть механизм розничной продажи и рекламы любой спиртной продукции, а дополнить это следует выработкой стратегии по борьбе с алкоголизацией населения и продажей контрафакта.

Подобные меры, как полагает Милонов, следует принимать "сурово и безжалостно по отношению к так называемым водочным и пивным королям, наживающимся на здоровье нашей нации".

Чтобы не быть голословным депутат обратился к статистическим данным, из которых следует, что за последние 25 лет уровень алкоголизации населения РФ вырос в несколько раз.

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